19 февраля 2026 в 03:05

США предрекли катастрофу после прорыва канализации в Вашингтоне

Белый дом спрогнозировал катастрофу после прорыва канализации в реке Потомак

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Вашингтону грозит экологическая катастрофа после разлива канализации в столичную реку Потомак, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, этого не избежать, если местные власти не попросят вмешаться президента Дональда Трампа и федеральные структуры.

Давайте надеться и молиться, что губернатор [штата Мэриленд Уэс Мур] поступит правильно и попросит вмешаться президента Трампа, — сказала Ливитт.

Она добавила, что прорыв канализации объясняется халатностью властей. «Местная инфраструктура слишком надолго была брошена и забыта губернатором», — пояснила она.

Ранее президент США поручил федеральным властям защитить водоснабжение Вашингтона. В ликвидации последствий должно участвовать FEMA, однако агентство приостановило работу из-за частичного шатдауна.

Также в Сети появились кадры прорыва канализации в штате Мэриленд, который американский президент Трамп назвал причиной масштабной экологической катастрофы в США. Лидер возложил ответственность за случившееся на местного губернатора-демократа. На опубликованных кадрах можно увидеть, как необработанные сточные воды стекают в реку Потомак. Она протекает через столицу США — Вашингтон.

