На переговорах в Женеве подняли важный вопрос NYT: на переговорах по Украине подняли вопрос создания демилитаризованной зоны

Стороны переговоров в Женеве обсуждали создание демилитаризованной зоны на Украине, пишет The New York Times. Источники отметили, что этот вопрос обговаривался последние несколько недель.

В статье указано, что официальные лица стоят на том, что такой зоной мог бы стать участок территории, который не контролировала бы ни одна из сторон.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии приняли дополнительные меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, где разместились члены российской делегации. По информации журналистов, на входе в гостиницу дежурили сотрудники полиции и охраны.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что властям Украины не помешает исторический ликбез от Мединского. Так он прокомментировал высказывания украинского президента Владимира Зеленского о необходимости завершения конфликта.

До этого информированный источник сообщил, что участники трехсторонних переговоров в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, настроены на серьезную работу. По его словам, ожидается, что вторая встреча будет предметной.