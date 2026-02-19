Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 02:43

Букмекеров в России обязали предупреждать о рисках лудомании

Реклама азартных игр с 1 сентября будет содержать предупреждение о рисках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 сентября реклама азартных игр в России должна будет содержать предупреждение о рисках игровой зависимости, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Нина Гукасова. Такие требования вводятся для борьбы с лудоманией и повышения финансовой грамотности, добавила она.

По словам аналитика, новые поправки задают жесткие рамки для индустрии и разрушают образ легких денег в рекламе. Теперь ролики букмекеров и казино должны включать предупреждение о возможной потере средств и вреде здоровью с четкими требованиями к формату.

На сайтах и в пунктах приема ставок также появятся QR-коды с информацией об инвестициях. Это предлагает гражданам выбор между рискованной игрой и рациональными финансовыми инструментами.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей. Он добавил, что существуют также нелегальные букмекеры, чьи доходы сложно предсказать, поэтому траты граждан на ставки могут превышать озвученный показатель.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев выступил за запрет ставок на спорт через интернет. Он также выразил обеспокоенность тем, что примерно 15 млн россиян пользуются услугами букмекеров.

букмекеры
зависимости
предупреждения
ставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Интер» в ЛЧ
Назван возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка
Определены полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею
На переговорах в Женеве подняли важный вопрос
Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали
Россиянам рассказали, чем полезны прогулки на лыжах
США предрекли катастрофу после прорыва канализации в Вашингтоне
В Ленобласти сбили несколько БПЛА
Самолет российской делегации вернулся в Москву из Женевы
В России изменят порядок наблюдения за наркоманами и алкоголиками
Букмекеров в России обязали предупреждать о рисках лудомании
В Черном море бесследно исчезло судно с капитаном «Сорвиголовой»
Правительство РФ отказало застройщику ЖК в Ростове в кредите
Жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с неба
Хирург назвал группу мышц, которую нужно обязательно укреплять
Лавров рассказал о договоренностях с США по экономике
«На СВО 5 тыс. наших роботов»: Гагин о железных собаках, БПЛА и «Орешнике»
23 Февраля: памятные и полезные подарки для всех важных мужчин в жизни
Удар беспилотников привел к возгоранию нефтебазы в Псковской области
ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры под Псковом
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.