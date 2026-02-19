Букмекеров в России обязали предупреждать о рисках лудомании Реклама азартных игр с 1 сентября будет содержать предупреждение о рисках

С 1 сентября реклама азартных игр в России должна будет содержать предупреждение о рисках игровой зависимости, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Нина Гукасова. Такие требования вводятся для борьбы с лудоманией и повышения финансовой грамотности, добавила она.

По словам аналитика, новые поправки задают жесткие рамки для индустрии и разрушают образ легких денег в рекламе. Теперь ролики букмекеров и казино должны включать предупреждение о возможной потере средств и вреде здоровью с четкими требованиями к формату.

На сайтах и в пунктах приема ставок также появятся QR-коды с информацией об инвестициях. Это предлагает гражданам выбор между рискованной игрой и рациональными финансовыми инструментами.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн рублей. Он добавил, что существуют также нелегальные букмекеры, чьи доходы сложно предсказать, поэтому траты граждан на ставки могут превышать озвученный показатель.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев выступил за запрет ставок на спорт через интернет. Он также выразил обеспокоенность тем, что примерно 15 млн россиян пользуются услугами букмекеров.