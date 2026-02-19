В Черном море бесследно исчезло судно с капитаном «Сорвиголовой» В Черном море бесследно исчезло рыболовецкое судно с капитаном Спасовым

В Черном море бесследно пропало рыболовецкое судно с известным болгарским капитаном «Сорвиголовой» Христо Спасовым, сообщил специализированный портал Maritime. В материале уточняется, что мужчина 10 лет судился с румынским правительством.

Также на борту были сын Спасова и еще один член экипажа, сигнал бедствия с судна не поступал. Авторы статьи добавили, что в районе пропажи возле болгарского побережья бушует шторм, температура низкая и стремительно опускается еще ниже. В поисковой операции участвуют катера местной погранполиции, вертолеты же привлечь не удалось из-за риска обледенения.

Ранее выяснилось, что на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна после этого следовали по заданному маршруту. Инцидент произошел в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский.

До этого стало известно, что ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории. Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря.