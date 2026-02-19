В России изменят порядок наблюдения за наркоманами и алкоголиками Минздрав утвердил порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами с 1 сентября

В России с 1 сентября изменится порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами на почве наркомании или алкоголизма, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, вызванными наркоманией или алкоголизмом. Так, с 1 сентября 2026 будут введены четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ, — сказал Леонов.

Ранее стало известно, что число наркоманов в России, которые принимают запрещенные препараты внутривенно, снизилось на 65% за почти 15 лет, следует из документов национальной Стратегии государственной антинаркотической политики. Согласно статистическим материалам, в 2024 году таких наркоманов насчитывалось около 134 тыс. человек.

До этого врач-нарколог Марат Сараев рассказал, что размещение страшных картинок на бутылках с алкоголем не поможет в борьбе с алкоголизмом. Он отметил, что такая мера уже показала неэффективность при размещении на пачках сигарет.