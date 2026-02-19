Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 02:44

В России изменят порядок наблюдения за наркоманами и алкоголиками

Минздрав утвердил порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами с 1 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России с 1 сентября изменится порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами на почве наркомании или алкоголизма, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, вызванными наркоманией или алкоголизмом. Так, с 1 сентября 2026 будут введены четыре группы наблюдения в зависимости от вида употребляемых веществ, — сказал Леонов.

Ранее стало известно, что число наркоманов в России, которые принимают запрещенные препараты внутривенно, снизилось на 65% за почти 15 лет, следует из документов национальной Стратегии государственной антинаркотической политики. Согласно статистическим материалам, в 2024 году таких наркоманов насчитывалось около 134 тыс. человек.

До этого врач-нарколог Марат Сараев рассказал, что размещение страшных картинок на бутылках с алкоголем не поможет в борьбе с алкоголизмом. Он отметил, что такая мера уже показала неэффективность при размещении на пачках сигарет.

алкоголики
наркоманы
Минздрав
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Интер» в ЛЧ
Назван возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка
Определены полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею
На переговорах в Женеве подняли важный вопрос
Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали
Россиянам рассказали, чем полезны прогулки на лыжах
США предрекли катастрофу после прорыва канализации в Вашингтоне
В Ленобласти сбили несколько БПЛА
Самолет российской делегации вернулся в Москву из Женевы
В России изменят порядок наблюдения за наркоманами и алкоголиками
Букмекеров в России обязали предупреждать о рисках лудомании
В Черном море бесследно исчезло судно с капитаном «Сорвиголовой»
Правительство РФ отказало застройщику ЖК в Ростове в кредите
Жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с неба
Хирург назвал группу мышц, которую нужно обязательно укреплять
Лавров рассказал о договоренностях с США по экономике
«На СВО 5 тыс. наших роботов»: Гагин о железных собаках, БПЛА и «Орешнике»
23 Февраля: памятные и полезные подарки для всех важных мужчин в жизни
Удар беспилотников привел к возгоранию нефтебазы в Псковской области
ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры под Псковом
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.