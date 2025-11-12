Нарколог оценил эффективность страшных картинок на бутылках с алкоголем Нарколог Сараев: страшные картинки не помогут в борьбе с алкоголизмом

Размещение страшных картинок на бутылках с алкоголем не поможет в борьбе с алкоголизмом, считает врач-нарколог Марат Сараев. В разговоре с «Ридусом» он отметил, что такая мера уже показала неэффективность при размещении на пачках сигарет.

Мы увидели на примере сигарет, насколько устрашение картинками помогает людям бросить курить — большинство людей продолжают, и статистика, связанная с курением, ежегодно растет. Здесь эффективности практически нет, — рассказал Сараев.

Нарколог предложил вместо изменения дизайна организовывать профилактические мероприятия для детей. По его словам, к такой инициативе можно привлечь людей, которые избавились от алкогольной зависимости.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.