Россиянам рассказали, чем полезны прогулки на лыжах

Лыжные прогулки помогают снять напряжение и укрепляют сердечно-сосудистую систему, заявила NEWS.ru попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай», организатор лыжной гонки «Это все еще я!» Алина Лебедева. По ее словам, физические нагрузки также улучшают качество сна.

Часовая прогулка на лыжах — это действительно хороший комплекс на работу многих мышц и снятие напряжения. Сердечно-сосудистая система работает без перегрузки, но в тонусе. Даже при тренировках два-три раза в неделю буквально по 30 минут сердце становится куда выносливее. Суставы не изнашиваются, как при беге, так как снег амортизирует и сглаживает ударную нагрузку. При этом работают все группы мышц. Кроме того, лыжи — это лес, свежий воздух и тишина. Сразу после нагрузки идет выработка гормонов счастья, за счет чего снижается стресс и тревога. А после такой насыщенной тренировки на воздухе и спаться будет лучше, — поделилась Лебедева.

Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский порекомендовал приседания, румынскую тягу, жим ногами, сгибания и подъемы на икры как наиболее эффективные упражнения для тренировки ног. По его словам, они обеспечивают всестороннюю нагрузку.