19 февраля 2026 в 02:06

Лавров рассказал о договоренностях с США по экономике

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и США договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы помимо переговоров по военно-политическим вопросам, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya. Он добавил, что Москва намерена прояснить понимание взаимной выгоды в представлении команды американского президента.

Мы договорились с американскими коллегами <...> о создании двусторонней экономической рабочей группы. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации (президента США. — NEWS.ru) Дональда Трампа, — заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу, следует из данных на сайте Кремля. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.

Также Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил, что Россия призывает США проявить здравый смысл и воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Руководитель российского МИД заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану.

Кроме того, Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.

