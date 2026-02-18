Адвокат ответила, нужно ли платить налог с подарков на свадьбу

Подарки на свадьбу, в том числе деньги, не облагаются налогом, рассказала argumenti.ru адвокат Ольга Туренко. Она отметила, что исключения составляют случаи, в которых молодоженам дарят недвижимость.

Налог придется заплатить, только если вам подарили недвижимое имущество, транспортное средство, акции, доли, паи или цифровые финансовые активы. Иные подарки, как в денежной, так и в натуральной формах, налогом не облагаются, — рассказала Туренко.

Адвокат подчеркнула, что дарить обычные подарки могут как близкие родственники, так и гости. По ее словам, обложение налогом не зависит от того, кто дарит подарок.

Ранее юрист Михаил Тимков рассказал, что подарки по личной инициативе в незарегистрированных отношениях не подлежат возврату. Он отметил, что в данном случае порядок действий регулируется Гражданским кодексом.