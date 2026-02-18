Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 16:03

Адвокат ответила, нужно ли платить налог с подарков на свадьбу

Адвокат Туренко: подарки на свадьбу не облагаются налогом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подарки на свадьбу, в том числе деньги, не облагаются налогом, рассказала argumenti.ru адвокат Ольга Туренко. Она отметила, что исключения составляют случаи, в которых молодоженам дарят недвижимость.

Налог придется заплатить, только если вам подарили недвижимое имущество, транспортное средство, акции, доли, паи или цифровые финансовые активы. Иные подарки, как в денежной, так и в натуральной формах, налогом не облагаются, — рассказала Туренко.

Адвокат подчеркнула, что дарить обычные подарки могут как близкие родственники, так и гости. По ее словам, обложение налогом не зависит от того, кто дарит подарок.

Ранее юрист Михаил Тимков рассказал, что подарки по личной инициативе в незарегистрированных отношениях не подлежат возврату. Он отметил, что в данном случае порядок действий регулируется Гражданским кодексом.

подарки
свадьбы
налоги
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали о планах США и России построить ядерный дата-центр
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позицию Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
«Как дублера»: экс-нардеп о перспективах Залужного стать главой Украины
В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания
Московские ветеринары спасли крысу с огромной опухолью
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.