«Сижу опустошенный»: Козловский о возвращении в Россию Козловский назвал себя счастливым после возвращения в Россию

Актер Данила Козловский заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что чувствует себя счастливым после возвращения на сцену в России. Он выступил в Санкт-Петербурге со спектаклем «Фрэнк» в БКЗ «Октябрьский».

БКЗ «Октябрьский». Два подряд «ФРЭНКа» и почти 8000 зрителей. Никогда не забуду эти два дня. Столько в них было любви, смеха и тепла. Сижу опустошенный, но абсолютно счастливый, что это было в моей жизни. Спасибо, любимый Питер, — написал Козловский.

