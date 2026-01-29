Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:21

«Сижу опустошенный»: Козловский о возвращении в Россию

Козловский назвал себя счастливым после возвращения в Россию

Данила Козловский Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Данила Козловский заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что чувствует себя счастливым после возвращения на сцену в России. Он выступил в Санкт-Петербурге со спектаклем «Фрэнк» в БКЗ «Октябрьский».

БКЗ «Октябрьский». Два подряд «ФРЭНКа» и почти 8000 зрителей. Никогда не забуду эти два дня. Столько в них было любви, смеха и тепла. Сижу опустошенный, но абсолютно счастливый, что это было в моей жизни. Спасибо, любимый Питер, — написал Козловский.

Ранее заслуженный артист РФ Николай Носков впервые за долгое время выступил на сцене по случаю своего 70-летия. Он исполнил легендарный хит «Это здорово». Находился артист в этот момент в инвалидной коляске, к которой прикован уже несколько лет.

Тем временем актер и телеведущий Сергей Белоголовцев вышел в публичное пространство после инсульта: он принял участие в шоу «Звезды сошлись». По его словам, болезнь сильно сказалась на его внешности и жизни. Актер перенес инсульт в ванной во время влажной уборки, его спустя четыре часа обнаружила сестра.

