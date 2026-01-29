Носков впервые за долгое время спел на сцене в инвалидной коляске

Заслуженный артист РФ Николай Носков впервые за долгое время вышел на сцену по случаю своего 70-летия и исполнил легендарный хит «Это здорово», передает «Пятый канал». Находился он в этот момент в инвалидной коляске, к которой прикован уже несколько лет.

Рядом с ним на протяжении всего мероприятия находился продюсер Виктор Дробыш. Общаясь с журналистами, Носков анонсировал релиз своей новой песни «Однажды сойти с ума» — она выйдет 13 февраля.

В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что Носков приостановил свою концертную деятельность и отказался от новогодних выступлений и корпоративов из-за состояния здоровья. Артист взял паузу ради здоровья, поскольку не выдерживает длинных выступлений. В 2017-м году он перенес ишемический инсульт.

Тем временем актер и телеведущий Сергей Белоголовцев вышел в публичное пространство после инсульта: он принял участие в шоу «Звезды сошлись». По его словам, болезнь сильно сказалась на его внешности и жизни. Актер перенес инсульт в ванной во время влажной уборки, его спустя четыре часа обнаружила сестра.