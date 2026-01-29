Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:48

Носков впервые за долгое время спел на сцене в инвалидной коляске

Носков дал концерт в инвалидном кресле

Николай Носков Николай Носков Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Заслуженный артист РФ Николай Носков впервые за долгое время вышел на сцену по случаю своего 70-летия и исполнил легендарный хит «Это здорово», передает «Пятый канал». Находился он в этот момент в инвалидной коляске, к которой прикован уже несколько лет.

Рядом с ним на протяжении всего мероприятия находился продюсер Виктор Дробыш. Общаясь с журналистами, Носков анонсировал релиз своей новой песни «Однажды сойти с ума» — она выйдет 13 февраля.

В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что Носков приостановил свою концертную деятельность и отказался от новогодних выступлений и корпоративов из-за состояния здоровья. Артист взял паузу ради здоровья, поскольку не выдерживает длинных выступлений. В 2017-м году он перенес ишемический инсульт.

Тем временем актер и телеведущий Сергей Белоголовцев вышел в публичное пространство после инсульта: он принял участие в шоу «Звезды сошлись». По его словам, болезнь сильно сказалась на его внешности и жизни. Актер перенес инсульт в ванной во время влажной уборки, его спустя четыре часа обнаружила сестра.

Николай Носков
шоу-бизнес
культура
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.