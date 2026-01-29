Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:23

Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии

Россия в 2025 году импортировала кофе и чай из Японии на рекордные $2,76 млн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия по итогам прошлого года импортировала кофе и чай из Японии на рекордные $2,76 млн (208,7 млн рублей), сообщает РИА Новости. Рост за год составил 1,5%.

Импорт чая, в свою очередь, вырос на треть. Импорт составил $2,13 млн (161 млн рублей).

Ранее сообщалось, что производители мяса в России обеспокоены резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев отметил, что данная тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

Позже стало известно, что Китай сократил импорт сладостей из России, он достиг минимума за восемь лет. Речь идет о шоколаде, выпечке и десертах с сахаром. Общий объем поставок сладкого за 2025 год достиг чуть более $47 млн (3,6 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,85 раза меньше, чем годом раньше. В последний раз подобные показатели фиксировались в 2017 году.

Кроме того, появилась информация, что в ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей). В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей).

Россия
импорт
Япония
чай
кофе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал единственное место, где возможны переговоры с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.