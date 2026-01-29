Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии Россия в 2025 году импортировала кофе и чай из Японии на рекордные $2,76 млн

Россия по итогам прошлого года импортировала кофе и чай из Японии на рекордные $2,76 млн (208,7 млн рублей), сообщает РИА Новости. Рост за год составил 1,5%.

Импорт чая, в свою очередь, вырос на треть. Импорт составил $2,13 млн (161 млн рублей).

Ранее сообщалось, что производители мяса в России обеспокоены резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев отметил, что данная тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

Позже стало известно, что Китай сократил импорт сладостей из России, он достиг минимума за восемь лет. Речь идет о шоколаде, выпечке и десертах с сахаром. Общий объем поставок сладкого за 2025 год достиг чуть более $47 млн (3,6 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,85 раза меньше, чем годом раньше. В последний раз подобные показатели фиксировались в 2017 году.

Кроме того, появилась информация, что в ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей). В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей).