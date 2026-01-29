Лавров отказался комментировать закрытые переговоры в Абу-Даби

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Россия не комментирует переговоры, проводимые в закрытом режиме, в отличие от Украины и США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что те, кто комментирует содержание этих переговоров, не соблюдают переговорную этику и приличия, передает РИА Новости.

Ну вы знаете, Дмитрий Сергеевич Песков уже говорил, что в отличие от украинцев, от американцев, мы переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине, мы не комментируем, — отметил Лавров.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 23–24 января состоялись переговоры трехсторонней рабочей группы по безопасности. В них приняли участие представители России, США и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что процесс согласования условий предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби продлится до 1 февраля. Он подчеркнул, что эти процедуры не изменят сути встречи, а направлены на обеспечение возможности продолжения консультаций. До дня встречи будут согласованы все условия переговоров.