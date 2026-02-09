Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина

Глава МИД Танзании Махмуд Комбо вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову послание от своего главы государства Самии Сулуху Хасана российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает ТАСС. В свою очередь, Лавров пообещал Комбо своевременно передать послание.

Специальное послание Его Превосходительству, президенту Владимиру Путину, которое мне было поручено передать от имени Самии Сулуху Хасан, — сказал Комбо.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, Путин поздравил Туадеру с победой на президентских выборах, которые прошли в ЦАР 28 декабря прошлого года.

До этого Туадера заявил, что страны Африки придерживаются принципиальной позиции нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Так он отреагировал на обвинения со стороны Запада, который упрекает африканские государства в недостаточной поддержке Киева. Глава ЦАР подчеркнул, что страны континента не намерены поддаваться внешнему давлению.