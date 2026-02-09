Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:55

Глава МИД Танзании передал Лаврову послание для Путина

Махмуд Комбо Махмуд Комбо Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава МИД Танзании Махмуд Комбо вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову послание от своего главы государства Самии Сулуху Хасана российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает ТАСС. В свою очередь, Лавров пообещал Комбо своевременно передать послание.

Специальное послание Его Превосходительству, президенту Владимиру Путину, которое мне было поручено передать от имени Самии Сулуху Хасан, — сказал Комбо.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, Путин поздравил Туадеру с победой на президентских выборах, которые прошли в ЦАР 28 декабря прошлого года.

До этого Туадера заявил, что страны Африки придерживаются принципиальной позиции нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Так он отреагировал на обвинения со стороны Запада, который упрекает африканские государства в недостаточной поддержке Киева. Глава ЦАР подчеркнул, что страны континента не намерены поддаваться внешнему давлению.

