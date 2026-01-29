Точный удар «Рубикона» по F-16 на Украине попал на видео

Точный удар «Рубикона» по F-16 на Украине попал на видео «Рубикон» опубликовал кадры уничтожения макета F-16 в Кировоградской области

Российский дрон уничтожил в Кировоградской области макет истребителя, который использовали украинские военные, сообщил Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», опубликовав соответствующие кадры. Макет, размещенный на аэродроме Канатово вблизи Кропивницкого, был предназначен для тренировки инженерно-технических служб ВСУ.

Боевым расчетом «Рубикона» был уничтожен макет истребителя F-16ADV Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, военной техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. По данным ведомства, задачу осуществили операторы FPV-дронов и БПЛА с системой сбросов боеприпасов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север».

До этого военное ведомство обнародовало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. За ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.