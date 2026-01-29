Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:27

Точный удар «Рубикона» по F-16 на Украине попал на видео

«Рубикон» опубликовал кадры уничтожения макета F-16 в Кировоградской области

F-16 F-16 Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский дрон уничтожил в Кировоградской области макет истребителя, который использовали украинские военные, сообщил Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», опубликовав соответствующие кадры. Макет, размещенный на аэродроме Канатово вблизи Кропивницкого, был предназначен для тренировки инженерно-технических служб ВСУ.

Боевым расчетом «Рубикона» был уничтожен макет истребителя F-16ADV Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, военной техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. По данным ведомства, задачу осуществили операторы FPV-дронов и БПЛА с системой сбросов боеприпасов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север».

До этого военное ведомство обнародовало кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в Черниговской области. За ликвидацию цели отвечал расчет БПЛА «Герань». При первом ударе возникла вторичная детонация боекомплекта и возгорание установки. Когда вражеский расчет РСЗО пытался эвакуироваться, был нанесен второй удар.

Украина
F-16
истребители
БПЛА
дроны
удары
атаки
ВС РФ
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал единственное место, где возможны переговоры с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.