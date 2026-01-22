Уничтожение солдат ВСУ и военной техники попало на видео Минобороны показало ликвидацию военной техники и живой силы ВСУ под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, военной техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. По данным ведомства, задачу осуществили операторы FPV-дронов и БПЛА с системой сбросов боеприпасов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север».

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, всего ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана». Также российские бойцы ликвидировали три склада материальных средств.

Ранее сообщалось, что российские солдаты ликвидировали важного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Задачу выполнил расчет БПЛА бригады «Волки».