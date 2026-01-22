Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:59

Уничтожение солдат ВСУ и военной техники попало на видео

Минобороны показало ликвидацию военной техники и живой силы ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения разведывательных и ударных беспилотников, военной техники и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. По данным ведомства, задачу осуществили операторы FPV-дронов и БПЛА с системой сбросов боеприпасов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север».

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, всего ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана». Также российские бойцы ликвидировали три склада материальных средств.

Ранее сообщалось, что российские солдаты ликвидировали важного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Задачу выполнил расчет БПЛА бригады «Волки».

Минобороны РФ
ликвидация
Харьковская область
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ким Чен Ына поймали в бане в ходе открытия нового курорта
Тарасова оценила решение транслировать Олимпиаду-2026 в России
Земля пережила удар одного из самых мощных геоштормов XXI века
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.