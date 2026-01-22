Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:01

Российские солдаты ликвидировали ценного корректировщика ВСУ

Командир Журба: бригада «Волки» уничтожила ценного украинского корректировщика

Российские солдаты ликвидировали важного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении, сообщил командир разведывательно-штурмового отряда с позывным Журба. По его словам, которые приводит ТАСС, задачу выполнил расчет БПЛА бригады «Волки». Ликвидированный боец в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию ВСУ на российские позиции.

Бойцы бригады «Волки» продемонстрировали мастерство ведения воздушной разведки и уничтожения приоритетных целей. В ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский корректировщик, — сообщил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из состава группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинских солдат на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате точного огневого поражения уничтожены личный состав противника и автомобиль.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.

