28 января 2026 в 15:35

Надоел борщ и щи? Варю наваристый рассольник — с перловкой, солеными огурцами и дымком от грудинки

Надоел борщ и щи? Варю наваристый рассольник — с перловкой, солеными огурцами и дымком от грудинки. Это душевно простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: ароматный бульон с копчёным шлейфом, бархатистая перловка, мягкий картофель и сочная соломка огурцов, дающая ту самую согревающую кислинку.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копчёной грудинки, 1/2 стакана перловки, 3 картофелины, 2 солёных огурца, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. огуречного рассола, лавровый лист, перец горошком, зелень, сметана. Перловку заранее замочите на пару часов. Грудинку нарежьте кубиками, слегка обжарьте, залейте 2,5 л воды и варите 20 минут. Добавьте промытую перловку, варите 15 минут. Добавьте нарезанный кубиками картофель. Отдельно на растительном масле обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные соломкой огурцы, тушите 5 минут. Выложите зажарку в суп, добавьте рассол, лавровый лист, перец и варите ещё 10 минут до готовности картофеля. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

