«Не готовились отступать»: военэксперт о потерях ВСУ в Красном Лимане

У Вооруженных сил Украины из-за сильных холодов растет число небоевых потерь в районе Красного Лимана, заявил NEWS.ru cоветник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. Он отметил, что украинская армия не подготовила серьезных оборонительных сооружений и укрытий на этом направлении.

За самим Красноармейском и в его окрестностях у противника нет существенных фортификационных сооружений. ВСУ не готовились к отступлению оттуда. При отступлении они уходят просто в лесопосадки. Там небольшие участки леса — я бы не назвал это серьезными лесами. То есть укрыться за деревьями — это единственное, что они могут сделать. Сами понимаете, как может быть укрытием зимний лес? Холодно, нет никаких сооружений. Именно поэтому они несут помимо боевых потерь еще и небоевые потери: пневмония, обморожение и прочее, — объяснил Гагин.

Он подчеркнул, что потери на этом направлении растут. По его словам, украинские солдаты находятся в тяжелом положении из-за заблокированных логистических путей, а единственным теплым местом для укрытия остаются подземные коммуникации.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке. По его словам, потери ВСУ на этом участке фронта кратно выросли за последние две недели.