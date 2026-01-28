Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 18:36

«Не готовились отступать»: военэксперт о потерях ВСУ в Красном Лимане

Военэксперт Гагин: у ВСУ из-за холодов растут небоевые потери в Красном Лимане

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

У Вооруженных сил Украины из-за сильных холодов растет число небоевых потерь в районе Красного Лимана, заявил NEWS.ru cоветник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. Он отметил, что украинская армия не подготовила серьезных оборонительных сооружений и укрытий на этом направлении.

За самим Красноармейском и в его окрестностях у противника нет существенных фортификационных сооружений. ВСУ не готовились к отступлению оттуда. При отступлении они уходят просто в лесопосадки. Там небольшие участки леса — я бы не назвал это серьезными лесами. То есть укрыться за деревьями — это единственное, что они могут сделать. Сами понимаете, как может быть укрытием зимний лес? Холодно, нет никаких сооружений. Именно поэтому они несут помимо боевых потерь еще и небоевые потери: пневмония, обморожение и прочее, — объяснил Гагин.

Он подчеркнул, что потери на этом направлении растут. По его словам, украинские солдаты находятся в тяжелом положении из-за заблокированных логистических путей, а единственным теплым местом для укрытия остаются подземные коммуникации.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинский гарнизон в Красном Лимане оказался в огневом мешке. По его словам, потери ВСУ на этом участке фронта кратно выросли за последние две недели.

Красный Лиман
ДНР
Ян Гагин
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще пять раз!»: Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призвал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.