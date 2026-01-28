Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:21

Домашний бульонный кубик: замораживаю, и всегда под рукой! Блендер + морозилка = мой секрет ароматных супов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это не просто замена магазинному продукту, а настоящий концентрат домашнего бульона. Все полезные экстракты, витамины и ароматы из курицы, овощей и зелени спрессованы в один кубик, который мгновенно растворяется в горячей воде.

Для кубиков беру два куриных филе (около 400 г) и нарезаю их небольшим кубиком. Одну крупную луковицу, одну морковь и стебель сельдерея тоже мелко режу. В сотейнике или сковороде с толстым дном разогреваю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю куриное филе до легкой корочки, затем добавляю лук, морковь и сельдерей. Тушу все вместе на среднем огне 10–15 минут, помешивая, пока овощи не станут мягкими и не начнут карамелизироваться. Добавляю два раздавленных зубчика чеснока, чайную ложку натертого свежего имбиря и щепотку куркумы, перемешиваю и томлю еще пару минут.

Вливаю 50–100 мл воды, накрываю крышкой и тушу на медленном огне еще 7–10 минут, чтобы ингредиенты полностью пропарились, а жидкость почти вся выпарилась. Снимаю с огня и даю массе полностью остыть. Затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю крупно нарезанный пучок укропа и петрушки и измельчаю до состояния однородного густого пюре. При необходимости подсаливаю по вкусу. Эту ароматную пасту плотно утрамбовываю в форму для льда. Убираю в морозилку на несколько часов до полного застывания. Замороженные кубики пересыпаю в пакет для хранения. Для бульона просто растворяю 1-2 кубика в 500 мл кипящей воды.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
