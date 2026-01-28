Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:32

Россиянка родила прямо у регистратуры медцентра

В Якутии женщина родила ребенка у регистратуры медцентра, и он получил травмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Якутии женщина родила, стоя у стойки регистратуры медицинского центра, передает Telegram-канал «112». В процессе родов ребенок получил травму головы, ударившись о пол.

По информации канала, 26-летняя Марьяна С. обратилась в приемное отделение из-за начавшихся схваток, однако сотрудники регистратуры не оказали ей своевременную помощь. В то время как ее муж занимался оформлением документов и делал ей массаж, у женщины начались стремительные роды. По словам Марьяны, новорожденный упал на пол и получил травму головы.

Министерство здравоохранения Якутии подтвердило, что сейчас состояние ребенка находится в норме. В связи с инцидентом будет проведено внутреннее расследование. Женщина уже воспитывает двоих детей.

Ранее сообщалось, что в Польше женщина на позднем сроке беременности поступила в больницу с признаками алкогольного опьянения. У нее в крови обнаружили алкоголь. Врачи провели кесарево сечение из-за риска для жизни младенца. После рождения у ребенка также нашли алкоголь в крови. Однако его состояние удалось стабилизировать.

