Россиянка родила прямо у регистратуры медцентра В Якутии женщина родила ребенка у регистратуры медцентра, и он получил травмы

В Якутии женщина родила, стоя у стойки регистратуры медицинского центра, передает Telegram-канал «112». В процессе родов ребенок получил травму головы, ударившись о пол.

По информации канала, 26-летняя Марьяна С. обратилась в приемное отделение из-за начавшихся схваток, однако сотрудники регистратуры не оказали ей своевременную помощь. В то время как ее муж занимался оформлением документов и делал ей массаж, у женщины начались стремительные роды. По словам Марьяны, новорожденный упал на пол и получил травму головы.

Министерство здравоохранения Якутии подтвердило, что сейчас состояние ребенка находится в норме. В связи с инцидентом будет проведено внутреннее расследование. Женщина уже воспитывает двоих детей.

