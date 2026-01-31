Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 09:46

Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения

Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли по делу о французском поместье

Анджелина Джоли и Брэд Питт Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский актер Брэд Питт одержал победу в судебном споре со своей бывшей женой Анджелиной Джоли и добился судебного решения, которое обязывает артистку предоставить доступ к ее личной переписке, передает Fox News. Речь идет о сообщениях, которыми она обменивалась со своими помощниками и с одним из покупателей.

С 2022 года голливудские звезды участвуют в сложном судебном споре. Конфликт разгорелся вокруг их совместного имущества во Франции — поместья с известной винодельней Château Miraval. В 2021 году Анджелина Джоли продала свою долю через компанию Nouvel. Покупателем выступила дочерняя структура Tenute Del Mondo, которая относится к холдингу Stoli Group.

Эта сделка фактически означала передачу 50% акций винодельни новому владельцу. Питт оспорил данную продажу в судебном порядке. Он заявил, что действия его бывшей супруги нарушили существовавшие между ними договоренности, касающиеся совместного владения имуществом.

Партнер юридической фирмы Blank Rome Бретт Уорд заявил, что чем активнее сторона пытается скрыть определенные документы, тем более важными они представляются суду. По его мнению, усилия Джоли по защите этих материалов указывают на их серьезность. Он предположил, что эти текстовые сообщения и электронные письма могут существенно ослабить ее позиции.

Ранее СМИ писали, что Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Их причиной стали непрекращающиеся судебные тяжбы с ее бывшим мужем. В связи с этим ее дети организовали для матери круглосуточную опеку. Каждый из детей по очереди дежурит рядом с голливудской звездой. Они оказывают Джоли как моральную поддержку, так и необходимую физическую помощь.

Брэд Питт
Анджелина Джоли
разводы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен сохранить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.