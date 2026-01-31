Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения

Американский актер Брэд Питт одержал победу в судебном споре со своей бывшей женой Анджелиной Джоли и добился судебного решения, которое обязывает артистку предоставить доступ к ее личной переписке, передает Fox News. Речь идет о сообщениях, которыми она обменивалась со своими помощниками и с одним из покупателей.

С 2022 года голливудские звезды участвуют в сложном судебном споре. Конфликт разгорелся вокруг их совместного имущества во Франции — поместья с известной винодельней Château Miraval. В 2021 году Анджелина Джоли продала свою долю через компанию Nouvel. Покупателем выступила дочерняя структура Tenute Del Mondo, которая относится к холдингу Stoli Group.

Эта сделка фактически означала передачу 50% акций винодельни новому владельцу. Питт оспорил данную продажу в судебном порядке. Он заявил, что действия его бывшей супруги нарушили существовавшие между ними договоренности, касающиеся совместного владения имуществом.

Партнер юридической фирмы Blank Rome Бретт Уорд заявил, что чем активнее сторона пытается скрыть определенные документы, тем более важными они представляются суду. По его мнению, усилия Джоли по защите этих материалов указывают на их серьезность. Он предположил, что эти текстовые сообщения и электронные письма могут существенно ослабить ее позиции.

Ранее СМИ писали, что Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Их причиной стали непрекращающиеся судебные тяжбы с ее бывшим мужем. В связи с этим ее дети организовали для матери круглосуточную опеку. Каждый из детей по очереди дежурит рядом с голливудской звездой. Они оказывают Джоли как моральную поддержку, так и необходимую физическую помощь.