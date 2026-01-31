Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 10:41

Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кот спас многодетную семью во время пожара в частном доме в Московской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло 30 января, когда все домочадцы уже спали. Хозяйку дома разбудили одновременно громкое мяуканье и пронзительный звуковой сигнал. Как оказалось, сработал пожарный извещатель, уловивший первые признаки задымления.

Хозяйка дома проснулась от громкого мяуканья кота и настойчивого звука. Этим звуком оказался сигнал автономного пожарного извещателя, который сработал, уловив дым. Моментально осознав опасность, мама разбудила детей, — отметили в министерстве.

Все успешно эвакуировались. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно локализовали и ликвидировали огонь. Никто не пострадал, однако дом получил сильные повреждения, уточнили в МЧС.

Ранее в Алтайском крае при пожаре в частном жилом доме погибли четыре человека. Среди жертв оказались двое взрослых и двое маленьких детей. По предварительным данным, наиболее вероятная причина трагедии — нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

МЧС РФ
Московская область
пожары
коты
животные
дети
