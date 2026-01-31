Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 10:21

В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Частичная приостановка работы федерального правительства началась в США в полночь 31 января, сообщает The Guardian. По информации издания, шатдаун стал результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект по продолжению финансирования Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

Отмечается, что 30 января Сенат одобрил пакет законопроектов, предусматривающих финансирование работы большинства федеральных ведомств, в том числе Пентагона и Госдепартамента. Однако из пакета документов было исключено финансирование МВБ.

Демократы выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как в Миннеаполисе сотрудник ICE (Иммиграционной таможенной службы) открыл стрельбу по гражданину США, которого обвинили в агрессии. Мужчина скончался.

Демократы в сенате не поддержат законопроект Министерства внутренней безопасности, если он не обуздает ICE и не положит конец насилию, — заявил демократ Чак Шумер.

Нижняя палата Конгресса вернется к работе через два дня. Если она примет законопроекты о финансировании, а президент США Дональд Трамп подпишет их в тот же день, то шатдаун удастся преодолеть уже 2 февраля. Однако не исключено, что для этого потребуется больше времени.

Ранее сообщалось, что тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе 24 января несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37. Люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.

США
шатдаун
финансирование
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен сохранить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.