В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте

Частичная приостановка работы федерального правительства началась в США в полночь 31 января, сообщает The Guardian. По информации издания, шатдаун стал результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект по продолжению финансирования Министерства внутренней безопасности после убийств в Миннесоте.

Отмечается, что 30 января Сенат одобрил пакет законопроектов, предусматривающих финансирование работы большинства федеральных ведомств, в том числе Пентагона и Госдепартамента. Однако из пакета документов было исключено финансирование МВБ.

Демократы выступили за пересмотр законопроекта о финансировании МВБ после того, как в Миннеаполисе сотрудник ICE (Иммиграционной таможенной службы) открыл стрельбу по гражданину США, которого обвинили в агрессии. Мужчина скончался.

Демократы в сенате не поддержат законопроект Министерства внутренней безопасности, если он не обуздает ICE и не положит конец насилию, — заявил демократ Чак Шумер.

Нижняя палата Конгресса вернется к работе через два дня. Если она примет законопроекты о финансировании, а президент США Дональд Трамп подпишет их в тот же день, то шатдаун удастся преодолеть уже 2 февраля. Однако не исключено, что для этого потребуется больше времени.

Ранее сообщалось, что тысячи американцев вышли на митинг в Миннеаполисе 24 января несмотря на 27-градусный мороз, который из-за ветра ощущался как минус 37. Люди протестовали против ужесточения иммиграционной политики федеральной власти.