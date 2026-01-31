Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи

Эти творожные пончики — настоящий сюрприз на сковороде. Стоит опустить их в горячее масло, как они начинают активно подниматься и округляться, превращаясь в пышные, аппетитные шарики. Идеальный вариант для выходного завтрака, уютного чаепития или домашнего десерта «на скорую руку». Начинку можно менять под настроение — от ягод до шоколада.

Ингредиенты (12–15 штук): творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, мука — 120 г, разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло — для жарки. Начинка (на выбор): свежие ягоды (малина, вишня без косточек), варёная сгущёнка, шоколадная паста или кусочки шоколада.

Как готовить: творог разотрите с яйцами, сахаром и солью до гладкой массы. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липкое тесто. Отщипывайте небольшие кусочки, формируйте лепёшки, в центр кладите начинку и аккуратно защипывайте, придавая форму шарика. Разогрейте масло слоем 1,5–2 см до умеренно горячего состояния. Обжаривайте пончики партиями по 2–3 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета. Они сами подскажут готовность — станут пышными и лёгкими.

