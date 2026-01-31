Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 09:35

Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Эти творожные пончики — настоящий сюрприз на сковороде. Стоит опустить их в горячее масло, как они начинают активно подниматься и округляться, превращаясь в пышные, аппетитные шарики. Идеальный вариант для выходного завтрака, уютного чаепития или домашнего десерта «на скорую руку». Начинку можно менять под настроение — от ягод до шоколада.

Ингредиенты (12–15 штук): творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, мука — 120 г, разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло — для жарки. Начинка (на выбор): свежие ягоды (малина, вишня без косточек), варёная сгущёнка, шоколадная паста или кусочки шоколада.

Как готовить: творог разотрите с яйцами, сахаром и солью до гладкой массы. Добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, не липкое тесто. Отщипывайте небольшие кусочки, формируйте лепёшки, в центр кладите начинку и аккуратно защипывайте, придавая форму шарика. Разогрейте масло слоем 1,5–2 см до умеренно горячего состояния. Обжаривайте пончики партиями по 2–3 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета. Они сами подскажут готовность — станут пышными и лёгкими.

Ранее мы делились рецептом вкусного паштета. Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо — быстрый завтрак без лишних калорий.

Проверено редакцией
Читайте также
Тенистый уголок — не повод отказываться от красоты: как бегонии превратят сумрак в праздник цвета
Общество
Тенистый уголок — не повод отказываться от красоты: как бегонии превратят сумрак в праздник цвета
Творожная запеканка «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой
Общество
Творожная запеканка «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой
Творог, ваниль и горсть изюма — замешиваю на кефире. За полчаса — пышные булочки на завтрак, тают во рту
Общество
Творог, ваниль и горсть изюма — замешиваю на кефире. За полчаса — пышные булочки на завтрак, тают во рту
Творожная запеканка «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой
Общество
Творожная запеканка «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой
Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро
Общество
Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро
творог
пончики
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен сохранить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.