Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:37

Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если нужен сытный, но легкий вариант для завтрака или перекуса, этот паштет отлично подойдет. Он получается нежным, кремовым и хорошо насыщает, при этом не перегружая рацион. Отличный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. В основе — авокадо, которое дает мягкую текстуру и полезные жиры, вареное яйцо для сытости и ветчина из индейки как источник белка.

Для приготовления понадобится: вареное яйцо — 1 шт., авокадо — 100 г, легкий творожный сыр — 20 г, ветчина из индейки — 60 г, соль и перец — по вкусу, паприка или сушеный чеснок — по желанию.

Яйцо мелко нарезают. Авокадо разминают вилкой и смешивают с творожным сыром до однородности. Ветчину нарезают мелкими кубиками или измельчают в блендере — в зависимости от того, какую текстуру вы любите. Все ингредиенты соединяют, приправляют и хорошо перемешивают. Паштет вкусен сам по себе, отлично подходит к хлебцам, свежим овощам или в качестве начинки для лаваша. Быстро, полезно и удобно на каждый день.

Ранее мы делились рецептом обалденной курочки. Простой рецепт для похудения, который работает.

Проверено редакцией
Читайте также
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Общество
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Салат с креветками: простой рецепт для ужина за 15 минут
Семья и жизнь
Салат с креветками: простой рецепт для ужина за 15 минут
Салат с креветками, который изменит ваши ужины навсегда
Семья и жизнь
Салат с креветками, который изменит ваши ужины навсегда
Слоеное тесто и нежная мясная начинка — греческая бугаца, проще не бывает
Семья и жизнь
Слоеное тесто и нежная мясная начинка — греческая бугаца, проще не бывает
простые рецепты
быстрые рецепты
паштеты
авокадо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан поручил вызвать посла одной страны из-за угроз
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.