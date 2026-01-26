Всего 1 яйцо, кусочек ветчины и авокадо: полезный паштет за 5 минут — быстрый завтрак без лишних калорий

Если нужен сытный, но легкий вариант для завтрака или перекуса, этот паштет отлично подойдет. Он получается нежным, кремовым и хорошо насыщает, при этом не перегружая рацион. Отличный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. В основе — авокадо, которое дает мягкую текстуру и полезные жиры, вареное яйцо для сытости и ветчина из индейки как источник белка.

Для приготовления понадобится: вареное яйцо — 1 шт., авокадо — 100 г, легкий творожный сыр — 20 г, ветчина из индейки — 60 г, соль и перец — по вкусу, паприка или сушеный чеснок — по желанию.

Яйцо мелко нарезают. Авокадо разминают вилкой и смешивают с творожным сыром до однородности. Ветчину нарезают мелкими кубиками или измельчают в блендере — в зависимости от того, какую текстуру вы любите. Все ингредиенты соединяют, приправляют и хорошо перемешивают. Паштет вкусен сам по себе, отлично подходит к хлебцам, свежим овощам или в качестве начинки для лаваша. Быстро, полезно и удобно на каждый день.

