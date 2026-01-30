Смешайте пюре с яйцом, заверните грибную начинку — обжарьте до хруста. Аппетитные зразы «как у бабушки» — и ужин готов

Смешайте пюре с яйцом, заверните грибную начинку — обжарьте до хруста. Аппетитные зразы «как у бабушки» — и ужин готов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и душевного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка из картофеля, нежная рассыпчатая мякоть внутри и ароматная, сочная грибная начинка с луком, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, соль, перец; для начинки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, растительное масло. Картофель отварите, приготовьте густое пюре без молока, остудите. Добавьте яйцо, муку, соль, перец, замесите тесто. Для начинки лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте до готовности и выпаривания жидкости, посолите. На мокрую ладонь выложите порцию картофельного теста, сделайте лепёшку, в центр положите начинку. Аккуратно защипните края, сформировав котлетку. Обжарьте зразы на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте со сметаной.

