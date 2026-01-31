Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 11:11

В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа

Профессор Сакс предупредил об ущербе от Совета мира для Палестины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Совет мира не сможет обеспечить урегулирование на Ближнем Востоке, заявил ТАСС профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, структура будет действовать исключительно в интересах президента США Дональда Трампа.

Совет мира не имеет никакого отношения к миру. Он служит манипуляциям Трампа и будет препятствовать миру, пытаясь навязать американо-израильское решение в ущерб созданию Государства Палестина, — подчеркнул аналитик.

Сакс назвал единственным разумным вариантом разрешения конфликта в секторе Газа немедленное принятие Палестины в ООН в границах 4 июня 1967 года. При этом, по его словам, именно США сейчас препятствуют такому решению.

Совет мира был создан в январе этого года по инициативе Трампа как параллельная структура, которую он продвигает в качестве возможной замены ООН. Американская администрация предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в организации.

Ранее сообщалось, что Аргентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко и Монголия решили принять предложение главы Белого дома. Среди стран, отказавшихся от участия, — Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Великобритания.

