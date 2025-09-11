Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:36

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропорту «Гагарин» в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Срок действия мер не уточняется.

Аэропорт Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты образовались задержки 24 рейсов более чем на два часа. Временные меры также вынудили три самолета совершить посадку в Минеральных Водах и Грозном — к утру все воздушные суда вернулись. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

До этого аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, что парализовало движение. После короткой паузы ограничения сняли, задержки оказались минимальными. Природа объекта не была установлена — рассматривается версия о метеоявлении. Планируется расследование.

аэропорты
ограничения
Саратов
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов стали отказывать в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.