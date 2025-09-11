В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту «Гагарин» в Саратове введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Срок действия мер не уточняется.

Ранее в аэропорту Сочи после снятия ночных ограничений на полеты образовались задержки 24 рейсов более чем на два часа. Временные меры также вынудили три самолета совершить посадку в Минеральных Водах и Грозном — к утру все воздушные суда вернулись. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

До этого аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, что парализовало движение. После короткой паузы ограничения сняли, задержки оказались минимальными. Природа объекта не была установлена — рассматривается версия о метеоявлении. Планируется расследование.