Аферисты «залезают» в телефоны с помощью программ с удаленным доступом

Аферисты «залезают» в телефоны с помощью программ с удаленным доступом Юрист Филатов: аферисты вынуждают россиян загружать программы удаленного доступа

В России активно распространяется новая схема мошенничества с использованием программ удаленного доступа. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, технической поддержки или государственных органов, чтобы получить контроль над устройствами граждан и оформить кредиты на имя жертв, рассказал РИА Новости председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.

В России получила распространение схема мошенничества, основанная на получении доступа к экрану устройства гражданина. Злоумышленники, действуя под видом сотрудников банков, технической поддержки или представителей государственных структур, убеждают пользователя установить программы удаленного доступа, — указал он.

Опасными программами в этом случае станут AnyDesk или TeamViewer. Аферисты убедят их установить под предлогом решения несуществующих проблем с банковскими счетами или безопасности. После получения доступа к устройству они принуждают жертву ввести конфиденциальные данные в мобильных приложениях банков, что приводит к оформлению кредитных договоров без ведома владельца.

Юридическая ответственность за такие действия предусмотрена статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), а в случае использования IT-технологий — статьей 159.6 УК РФ. Также могут применяться статьи о создании вредоносных программ и подделке документов.

Для защиты прав потерпевших рекомендуется собирать доказательства. Ими могут стать записи разговоров, скриншоты переписки и показания свидетелей.

Ранее правоохранители предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. Злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.