Аферисты «залезают» в телефоны с помощью программ с удаленным доступом

В России активно распространяется новая схема мошенничества с использованием программ удаленного доступа. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, технической поддержки или государственных органов, чтобы получить контроль над устройствами граждан и оформить кредиты на имя жертв, рассказал РИА Новости председатель московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
В России получила распространение схема мошенничества, основанная на получении доступа к экрану устройства гражданина. Злоумышленники, действуя под видом сотрудников банков, технической поддержки или представителей государственных структур, убеждают пользователя установить программы удаленного доступа, — указал он.
Опасными программами в этом случае станут AnyDesk или TeamViewer. Аферисты убедят их установить под предлогом решения несуществующих проблем с банковскими счетами или безопасности. После получения доступа к устройству они принуждают жертву ввести конфиденциальные данные в мобильных приложениях банков, что приводит к оформлению кредитных договоров без ведома владельца.
Юридическая ответственность за такие действия предусмотрена статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), а в случае использования IT-технологий — статьей 159.6 УК РФ. Также могут применяться статьи о создании вредоносных программ и подделке документов.
Для защиты прав потерпевших рекомендуется собирать доказательства. Ими могут стать записи разговоров, скриншоты переписки и показания свидетелей.
Ранее правоохранители предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с использованием приложения Google Meet. Злоумышленники активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.