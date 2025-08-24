Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 06:00

Как доехать до Астрахани по платной М-4 «Дон» и бесплатным Р-216 и Р-22

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Астрахань — город, который ассоциируется у многих с арбузами, рыбалкой и черной икрой. Однако этот город на Волге куда интереснее. Ведь это уникальный историко-культурный центр, где переплелись традиции разных народов и эпох. К тому же из Астрахани можно поехать купаться на теплое Каспийское море или отправиться в путешествие, например в Дагестан. Как добраться до Астрахани на машине, сколько это стоит и какие достопримечательности стоит посетить — в материале NEWS.ru.

Маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Астрахань

Между Москвой и Астраханью около 1400 километров, причем ехать в основном придется не по ровной платной дороге со скоростью 110–130 км/ч, а по бесплатной трассе Р-22 «Каспий» через Тамбов и Волгоград. И на ней довольно напряженный трафик, много грузовиков, пешеходных переходов и ограничений скорости.

Есть и второй вариант: сначала по платной трассе М-4 «Дон» до Каменска-Шахтинского, а затем уйти по Р-216 на Элисту и финишировать в Астрахани. Последний путь получается дольше по времени — около 22–23 часов в пути. Если же ехать через Тамбов и Волгоград, то за рулем придется провести 19–20 часов.

А еще маршрут по Р-22 «Каспий» дешевле, чем по М-4 «Дон» и Р-216. В первом случае платить придется только за участок от Москвы до Каширы — 280–360 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели. А вот М-4 «Дон» до Каменска-Шахтинского стоит уже 3490 рублей, если ехать в понедельник — четверг, и 4280 рублей в пятницу, субботу или воскресенье. То есть при путешествии туда-обратно благодаря Р-22 «Каспий» можно сэкономить больше семи тысяч.

Если ехать из Санкт-Петербурга, то платить придется еще за трассу М-11 «Нева»: маршрут Питер — Каменск — Шахтинск — Астрахань обойдется в одну сторону в 8980 или 10 370 рублей в зависимости от дня недели. А если выбрать Р-22 «Каспий» и ехать через Тамбов и Волгоград, то дорога из Петербурга будет стоить 5570 или 6450 рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заповедник, Кремль и гигантские белуги

Если вы поедете на автомобиле из Москвы в Астрахань по трассе Р-22 «Каспий», то на пути будет несколько интересных мест, куда стоит заехать и сделать остановку на отдых. Например, Волгоград.

Обязательно погуляйте по этому славному городу, который многие знают как Сталинград, зайдите на Мамаев курган с монументом «Родина-мать зовет!», посмотрите, как сейчас выглядит Дом Павлова. А еще рекомендуем заехать на Волго-Донской канал и его шлюзы — инженерное сооружение, соединяющее два крупнейших водных пути России. Это уникальное место, где можно понаблюдать за движением судов, преодолевающих перепад высот между Волгой и Доном.

А после ночевки в Волгограде можно заехать на озеро Баскунчак (там добывают соль) и в Богдинско-Баскунчакский заповедник. В последний на экскурсию можно отправиться на своем автомобиле, но надо заранее записываться (а с ноября по конец марта туда вообще не проехать).

Сама Астрахань расположена в уникальном месте — именно там Волга распадается на множество рукавов перед впадением в Каспийское море. Именно поэтому Астрахань и стала таким важным торговым центром. Здесь смешались традиции разных народов: русских, татар, калмыков, персов, армян и других.

Ну а сердцем города стал Астраханский кремль, где находятся соборы, часовня, гауптвахта, цейхгауз и другие объекты. Вход бесплатный, но на территории Кремля действуют несколько музеев с выставками (и туда уже понадобятся билеты).

А еще рекомендуем зайти в краеведческий музей, который считается старейшим из региональных музеев России (открыт в 1837 году). Там вы узнаете, что когда-то на этой территории водились мамонты и гигантские белуги. Да и про легенды Золотой Орды лучше всего вам расскажут именно в музее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

И, конечно, обязательно надо пройтись по набережной. Или прокатиться по Волге на речном трамвайчике.

Ну а после прогулок пешком можно снова сесть за руль автомобиля и поехать на рыбалку. Многие уверены, что Астрахань — это рыболовная Мекка России (кстати, часто сюда приезжают и рыболовы из соседнего Казахстана).

Советовать, как ловить рыбу, мы сейчас не будем. Но помните: обычно рыбалка начинается на рассвете, поэтому на место лучше выезжать накануне вечером и заночевать в каком-нибудь гостевом домике (и там же арендовать катер). А перед рассветом уже выйти на дельту Волги в поисках сазана, сома, линя или щуки. Или можно не ловить рыбу, а отправиться на лодке смотреть на лотосы — они цветут во второй половине лета и начале осени.

Есть в регионе и крупные фермы по выращиванию осетровых — именно там и получают знаменитую черную икру. А вот добывать икру самостоятельно по закону нельзя. Зато можно в конце лета или осенью купить арбузы. Местные утверждают, что их арбузы особенно сладкие и сочные благодаря климату и составу почвы.

А еще на машине из Астрахани можно съездить в Элисту — столицу Республики Калмыкия, центр российского буддизма и шахмат. Или поехать на Кавказ — день в пути, и вы в Дербенте или, например, в Кисловодске.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стоимость поездки: автомобиль или самолет?

Сравним стоимость поездки из Москвы в Астрахань на автомобиле и на самолете. Если покупать билеты не за два дня до вылета, а заранее, то путешествие в Астрахань из столицы обойдется в 14–17 тысяч рублей туда-обратно (но это без багажа, за него нужно доплачивать). К этой сумме еще можно прибавить аренду автомобиля в самой Астрахани, чтобы отправиться в путешествие или на рыбалку. Например, за 21 тысячу рублей можно взять на неделю Lada Vesta, а за 35 тысяч рублей — кроссовер Omoda C5.

В итоге путешествие на самолете с арендой недорогой машины на семью из трех человек обойдется в 72 тысячи рублей (стоимость проживания и питания не учитываем).

А если ехать из Москвы на автомобиле по бесплатной Р-22 «Каспий» через Тамбов и делать остановку на ночевку в Волгограде, то затраты будут следующими:

  • платная дорога Москва — Кашира, туда-обратно — 640 рублей;
  • бензин, туда-обратно 2800 км — 17 700 рублей;
  • отель, 2 ночи — 8000 рублей.

Итого около 26 тысяч за маршрут туда-обратно. То есть для семьи из трех или четырех человек поездка на собственной машине в Астрахань получается заметно выгоднее с экономической точки зрения, чем полет на самолете и аренда авто уже на месте.

А еще поездка на собственном автомобиле дает свободу для остановок по пути, позволяет взять с собой больше багажа (например, рыбу, которую вы поймали) и не требует адаптации к арендному автомобилю. С другой стороны, перелет экономит время — вместо двух дней в пути вы доберетесь за 2,5 часа, что может быть важно, если у вас ограниченный отпуск.

