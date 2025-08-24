Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей UNCMAC: 30 военнослужащих КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Приблизительно 30 военнослужащих КНДР пересекли границу с Южной Кореей, сообщила группа расследования комиссии ООН по перемирию (UNCMAC), пишет Yonhap. Инцидент спровоцировал предупредительные выстрелы со стороны южнокорейской армии.

По данным агентства, инцидент произошел еще 19 августа. Солдаты КНДР нарушили демаркационную линию для проведения строительных работ в демилитаризованной зоне. Несмотря на многократные предупреждения, они проигнорировали требования вернуться, что вынудило силы Республики Корея открыть предупредительный огонь для их отхода.

В ответ представитель КНДР генерал-лейтенант Ко Чон Чхоль в интервью Центральном телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) обвинил Южную Корею и США в «опасных провокациях». Он подчеркнул, что такие действия могут привести ситуацию к неконтролируемой эскалации.

Эта опасная провокация может привести ситуацию в южном приграничье в неконтролируемую фазу, — заявил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что Южная Корея произвела более 10 предупредительных выстрелов из пулемета калибром 12,7 миллиметра против военных из КНДР в районе южной границы страны. Инцидент произошел на фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Shield.