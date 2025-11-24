ПВО России за сутки уничтожила сотни дронов самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 345 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что были сбиты БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских БПЛА. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей. Отмечается, что территория Брянской области за указанный временной промежуток подверглась двенадцати атакам ВСУ с применением беспилотников.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки силы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 155 украинских беспилотников. Все сбитые дроны противника имели самолетную компоновку, говорится в публикации.

Кроме того, в Минобороны России подтвердили, что обломки сбитых в Воронеже американских ракет ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом. В пресс-службе добавили, что все четыре ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами C-400 и «Панцирь».