День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:50

ПВО России за сутки уничтожила сотни дронов самолетного типа

МО России: средства ПВО за сутки сбили 345 беспилотников ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 345 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что были сбиты БПЛА самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских БПЛА. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей. Отмечается, что территория Брянской области за указанный временной промежуток подверглась двенадцати атакам ВСУ с применением беспилотников.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки силы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 155 украинских беспилотников. Все сбитые дроны противника имели самолетную компоновку, говорится в публикации.

Кроме того, в Минобороны России подтвердили, что обломки сбитых в Воронеже американских ракет ATACMS повредили крыши областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и один частный дом. В пресс-службе добавили, что все четыре ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами C-400 и «Панцирь».

атаки ВСУ
ПВО
БПЛА
дроны
Минобороны РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря
В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине
«Фандом Фест» от «ВКонтакте» посетили 15 тыс. человек
2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.