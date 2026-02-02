Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:15

Салат-пятиминутка без варки: нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье

Читайте нас в Дзен

Когда гости уже на пороге, а на столе хочется чего-то сытного и эффектного, этот салат-пятиминутка выручает безотказно. Никакой варки, минимум действий. В итоге получается пикантный, хрустящий и очень насыщенный салат: копчёная грудка даёт яркий вкус, фасоль и кукуруза — сытость, а сухарики добавляют тот самый хруст, за который его все любят.

Ингредиенты: копчёная куриная грудка — 250–300 г, красная фасоль (консервированная) — 1 банка (200–250 г без жидкости), кукуруза — 1 банка (200–250 г без жидкости), сухарики со вкусом шашлыка — 2 пачки (около 80–100 г), майонез — 3–4 ст. л., свежая зелень — небольшой пучок.

Копчёную грудку нарезаем небольшими кубиками, фасоль и кукурузу откидываем на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость, зелень мелко рубим. Всё смешиваем в миске, заправляем майонезом, а сухарики добавляем прямо перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Перемешали — и можно нести на стол.

Ранее мы делились рецептом ужина без заморочек в лодочках из пергамента. Запечённый картофель с карбонадом.

Проверено редакцией
Читайте также
Едим и не переживаем за калории: салат, который отлично насыщает и не откладывается в боках
Общество
Едим и не переживаем за калории: салат, который отлично насыщает и не откладывается в боках
Салат «Необыкновенный»: крабовые палочки и грибы по-новому! Все обжариваю, добавляю морковь — вкус яркий, небанальный
Общество
Салат «Необыкновенный»: крабовые палочки и грибы по-новому! Все обжариваю, добавляю морковь — вкус яркий, небанальный
Печенье «Три стакана»: без яиц, без дрожжей и без лишних трат!
Семья и жизнь
Печенье «Три стакана»: без яиц, без дрожжей и без лишних трат!
Хрустящее овсяное печенье за 15 минут: без муки и без творога
Семья и жизнь
Хрустящее овсяное печенье за 15 минут: без муки и без творога
Сочные шашлычки из курицы в духовке: запекаются ровно 15 минут — трюк для мягкости
Общество
Сочные шашлычки из курицы в духовке: запекаются ровно 15 минут — трюк для мягкости
салаты
простой рецепт
курица
фасоль
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 2 февраля: «Солнцепеки» выжигают целые бригады
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
Охранник сорвал джекпот после сна о белых курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
Верховный суд России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.