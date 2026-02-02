Салат-пятиминутка без варки: нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье

Когда гости уже на пороге, а на столе хочется чего-то сытного и эффектного, этот салат-пятиминутка выручает безотказно. Никакой варки, минимум действий. В итоге получается пикантный, хрустящий и очень насыщенный салат: копчёная грудка даёт яркий вкус, фасоль и кукуруза — сытость, а сухарики добавляют тот самый хруст, за который его все любят.

Ингредиенты: копчёная куриная грудка — 250–300 г, красная фасоль (консервированная) — 1 банка (200–250 г без жидкости), кукуруза — 1 банка (200–250 г без жидкости), сухарики со вкусом шашлыка — 2 пачки (около 80–100 г), майонез — 3–4 ст. л., свежая зелень — небольшой пучок.

Копчёную грудку нарезаем небольшими кубиками, фасоль и кукурузу откидываем на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость, зелень мелко рубим. Всё смешиваем в миске, заправляем майонезом, а сухарики добавляем прямо перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Перемешали — и можно нести на стол.

