30 января 2026 в 16:58

Ужин без заморочек в лодочках из пергамента: запечённый картофель с карбонадом

Фото: D-NEWS.ru
Сворачиваю пергамент, закидываю всё внутрь — и духовка делает остальное. Никакой горы посуды и суеты, а на выходе ароматный, сытный ужин, который хочется повторять снова и снова. Получается очень по-домашнему: мягкий запечённый картофель, сочный карбонад, сливочно-чесночный соус и тянущийся сыр. Всё пропитывается соками, ничего не пересыхает, а подача в пергаментных «лодочках» выглядит уютно и аппетитно.

Для приготовления вам понадобится: картофель — около 700 г, соль и чёрный перец — по вкусу, оливковое масло, карбонад — около 300 г (или ветчина), сыр — 150 г, сметана 20% — 200 г, паприка — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, свежая зелень. Картофель нарежьте крупными дольками, смешайте с оливковым маслом, солью, перцем и паприкой. Пергамент разрежьте на листы, сформируйте лодочки, выложите картофель, сверху добавьте нарезанный карбонад. Сметану смешайте с измельчённым чесноком, полейте содержимое, посыпьте тёртым сыром. Плотно заверните пергамент и запекайте при 190–200 °C около 40–45 минут до мягкости картофеля. Перед подачей посыпьте свежей зеленью и подавайте прямо в лодочках.

Ранее мы делились простым рецептом шкмерули вместо гуляша. Курица в сливочно-чесночном соусе — на обед и ужин.

Проверено редакцией
