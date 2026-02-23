Мешаю лук и сырок: луковый пирог с плавленым сыром — бюджетное чудо и без заморочек

Мешаю лук и сырок: луковый пирог с плавленым сыром — бюджетное чудо и без заморочек

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными. Этот луковый пирог готовится из доступных продуктов, не требует сложной техники и всегда получается мягким, с нежной сырной начинкой и румяной корочкой. Отличный вариант для семейного ужина, перекуса или встречи с гостями. Основа — рассыпчатое тесто на сливочном масле. Никакого маргарина: только натуральное масло, которое делает вкус мягче и ароматнее.

Ингредиенты для теста: сливочное масло — 100 г, сметана — 3 ст. л., сода — 0,5 ч. л. (не гасить), мука — 1 стакан. Для начинки: лук — 3 шт., плавленый сыр — 2 шт., яйца — 3 шт., соль — по вкусу.

Приготовление: сливочное масло комнатной температуры смешивают со сметаной и содой. Постепенно добавляют муку и замешивают мягкое тесто. Его убирают в холодильник примерно на 20 минут. Лук мелко нарезают и обжаривают до золотистого цвета. К тёплому луку добавляют сырые яйца и натёртый плавленый сыр, перемешивают до однородности. Охлаждённое тесто делят на две части. Первую раскатывают и выкладывают в форму, формируя бортики. Сверху распределяют начинку. Второй пласт теста раскатывают, накрывают пирог и аккуратно защипывают края. Выпекают в разогретой до 180 °C духовке около 30–35 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом из баночки консервы и картошки. Картофельный пирог с яичной заливкой — нежный, сытный и неожиданно вкусный.