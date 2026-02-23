Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальная заправка для ПП-салатов. Никакой тяжести, только яркие вкусы: кислота лимона, сладость меда, пикантность горчицы. Попробуйте!

Это соус для тех, кто устал от однообразия и тяжести. Он не оставляет после себя чувства вины и тяжести в желудке. Наоборот, его легкая, почти воздушная текстура и цитрусовый букет освежают, добавляют блюду легкости и заставляют по-новому взглянуть на привычные овощи.

Для соуса беру чистую сухую банку с плотной крышкой. Отмеряю ингредиенты удобной чайной кружкой (объемом около 200-250 мл). Наливаю в банку одну полную чайную кружку оливкового масла Extra Virgin (оно важно для вкуса). Добавляю четверть кружки свежевыжатого лимонного сока (примерно сок половины лимона) и 2 столовые ложки апельсинового сока. Кладу 2 столовые ложки жидкого меда (если мед засахаренный, слегка подогрейте его). Добавляю 1 столовую ложку дижонской или зернистой горчицы (она лучше эмульгирует), 1 чайную ложку соли (можно морской) и половину чайной ложки сушеного орегано.

Плотно закрываю банку крышкой и энергично трясу в течение 30-40 секунд, пока содержимое не превратится в однородный, слегка загустевший, красивого цвета соус. Пробую. Можно добавить еще соли, перца или немного больше меда по вкусу. Соус готов. Его можно хранить в холодильнике в этой же банке 3-4 дня. Перед использованием хорошо взбалтывать. Идеально подходит для зеленых салатов, салатов с курицей, авокадо, овощами-гриль, крупами.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

