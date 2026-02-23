Финские сосиски в соусе — блюдо для холодного вечера. Густой, кремовый, с ноткой горчицы. Готовится в одной сковороде, съедается на ура

Сначала вы чувствуете дымную сладость томленого лука и подрумяненных сосисок. Затем — пикантный укол горчицы и томатной пасты. И наконец — успокаивающее маслянистое послевкусие сливок, которое собирает все эти яркие ноты в один гармоничный и очень уютный аккорд.

Беру 500 граммов сосисок, нарезаю их толстыми кружочками. Одну луковицу мелко режу. В сковороде с толстым дном растапливаю 100 граммов сливочного масла. На среднем огне обжариваю лук до мягкости и прозрачности, затем добавляю сосиски и обжариваю все вместе еще 3-4 минуты, чтобы сосиски схватились. Добавляю в сковороду столовую ложку томатной пасты, столовую ложку столовой горчицы и лавровый лист. Хорошо перемешиваю, чтобы сосиски и лук покрылись пастой. Посыпаю содержимое сковороды двумя столовыми ложками муки и, постоянно помешивая, обжариваю еще минуту-две, чтобы мука потеряла сырой вкус. Затем тонкой струйкой вливаю 150 мл горячей воды, активно помешивая, чтобы не было комочков. Добавляю половину чайной ложки соли и половину чайной ложки молотого черного перца.

Довожу до легкого кипения и томлю на небольшом огне пару минут, пока соус не загустеет. В это время 250 мл сливок (10–20%) слегка подогреваю. Вливаю теплые сливки в сковороду, аккуратно размешиваю и прогреваю все вместе еще 3–5 минут на медленном огне, не доводя до сильного кипения, пока соус не достигнет желаемой густоты. Пробую, при необходимости добавляю еще соли или перца. Подаю сразу, обильно полив соусом, идеально — с картофельным пюре или макаронами.

