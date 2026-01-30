Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 19:28

2 многолетника для самых ленивых садоводов: воткните и забудьте — будут цвести и радовать всё лето

Фото: D-NEWS.ru
Если нет времени возиться с клумбами, а участок хочется видеть ухоженным и цветущим — эти растения можно смело сажать без страха. Они проверены годами, отличаются высокой зимостойкостью и живут на одном месте десятилетиями. В итоге вы получаете стабильный цветник без пересадок, укрытий и постоянного ухода — отличный вариант для дачи и сада в любом регионе.

Лилейник. Один из самых надёжных многолетников. Обладает высокой морозостойкостью — спокойно зимует при температурах до –35 °C без укрытия. На одном месте может расти 10–15 лет и дольше, с каждым годом становясь только пышнее. Хорошо переносит засуху, не боится жары, растёт на любых почвах и стабильно цветёт всё лето даже при минимальном уходе.

Эхинацея. Не менее выносливое растение. Морозостойкость — до –30…–34 °C, зимует без проблем и не требует укрытия. На одном месте способна расти 5–7 лет, не теряя декоративности. Отличается крепким иммунитетом, редко болеет, спокойно переносит жару и нерегулярный полив. Цветёт долго и обильно, привлекая пчёл и бабочек.

Если нужен сад «посадил и забыл», который будет радовать годами, — эти два многолетника полностью оправдывают своё звание самых неприхотливых.

Ранее мы рассказывали о комнатных растениях, которые выглядят как инопланетяне и очищают воздух. От них невозможно отвести взгляд.

Проверено редакцией
сады
цветы
многолетники
садоводы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
