30 января 2026 в 20:46

В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества

Минюст хочет увеличить сумму долга для ареста имущества до 10 тыс. рублей

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, который увеличивает минимальный размер задолженности для наложения ареста на имущество должника с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства. Таким образом граждане будут защищены от избыточных ограничений при малозначительных долгах.

Предполагается увеличить до 10 тыс. рублей пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества, — сказано в сообщении.

Ранее председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов России Владимир Гуреев напомнил, что судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает 3 тыс. рублей. По его словам, обращение взыскания на имущество также возможно от указанной суммы.

Тем временем депутаты Госдумы во главе с парламентарием Ярославом Ниловым предложили увеличить предельную сумму социальных налоговых вычетов с 150 тыс. до 360 тыс. рублей. Помимо этого, они выступили за введение соцвыплат по расходам на отдых и оздоровление детей.

