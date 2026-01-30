В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, который увеличивает минимальный размер задолженности для наложения ареста на имущество должника с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства. Таким образом граждане будут защищены от избыточных ограничений при малозначительных долгах.
Предполагается увеличить до 10 тыс. рублей пороговую сумму, при которой не допускается арест имущества, — сказано в сообщении.
Ранее председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов России Владимир Гуреев напомнил, что судебные приставы могут изъять имущество, если долг превышает 3 тыс. рублей. По его словам, обращение взыскания на имущество также возможно от указанной суммы.
Тем временем депутаты Госдумы во главе с парламентарием Ярославом Ниловым предложили увеличить предельную сумму социальных налоговых вычетов с 150 тыс. до 360 тыс. рублей. Помимо этого, они выступили за введение соцвыплат по расходам на отдых и оздоровление детей.