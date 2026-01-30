Зимняя Олимпиада — 2026
Путин провел встречу с представителем Ирана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча состоялась в Кремле, передает РИА Новости. При этом ранее его визит в Москву не анонсировался.

Путин принял в Кремле находящегося в РФ с визитом в России секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, — сообщил Песков.

В середине января с Али Лариджани встречался секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Тогда он заявил, что Россия решительно осуждает попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике. Политик также подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают координировать усилия по противодействию внешним угрозам и укреплению двусторонних связей.

Ранее Песков заявил, что Путин не приглашал украинского президента Владимира Зеленского на встречу. Он напомнил, что об этом прежде просил сам глава Украины. До этого Зеленский отверг возможность переговоров с Путиным в Москве. По его словам, он готов пригласить российского президента в Киев.

