«Загадочная болезнь» одолела пассажиров круизного лайнера

На круизном лайнере Balmoral, принадлежащем компании Fred Olsen Cruise Lines, произошло массовое заболевание пассажиров, передает The Sun. Примерно у 200 человек проявились симптомы, такие как рвота и диарея, что характерно для инфекции желудочно-кишечного тракта.

Предполагается, что инфекция начала распространяться во время круиза, который длился 10 дней. Для предотвращения дальнейшего распространения болезни некоторые пассажиры были временно изолированы. Круизное судно вмещает более 1200 человек.

Некоторые пассажиры предполагают, что их плохое самочувствие могло быть вызвано не инфекцией, а укачиванием во время перехода в Норвегию. Шторм «Ингрид» помешал лайнеру прибыть в порт Лервик на Шетландских островах, как было запланировано на 27 января, и судно вернулось в Саутгемптон, где все пассажиры уже покинули корабль.

Ранее в Нидерландах зафиксировали случаи заболевания младенцев, которые, предположительно, были связаны с употреблением детского питания компании Nestle. У пострадавших детей после кормления проявились схожие симптомы — диарея и рвота. Врачи подозревают заражение бактерией Bacillus cereus.