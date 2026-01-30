ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть ЕС может заменить потолок цен на нефть из РФ запретом услуг морских перевозок

Евросоюз может отказаться от потолка цен на российскую нефть, заменив его в 20-м пакете санкций полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти, сообщает агентство Bloomberg. Европейским компаниям могут запретить страховать и транспортировать российские нефтепродукты независимо от их стоимости. Однако, как отметил источник, предложение уже встретило сопротивление ряда стран-членов ЕС.

ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы, — говорится в публикации.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова восстановить диалог с Евросоюзом, но только при соблюдении двух условий: Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. По его словам, перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.