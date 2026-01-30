ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть

Евросоюз может отказаться от потолка цен на российскую нефть, заменив его в 20-м пакете санкций полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти, сообщает агентство Bloomberg. Европейским компаниям могут запретить страховать и транспортировать российские нефтепродукты независимо от их стоимости. Однако, как отметил источник, предложение уже встретило сопротивление ряда стран-членов ЕС.
ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы, — говорится в публикации.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.
До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова восстановить диалог с Евросоюзом, но только при соблюдении двух условий: Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. По его словам, перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.