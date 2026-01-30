Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 20:11

ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть

ЕС может заменить потолок цен на нефть из РФ запретом услуг морских перевозок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Евросоюз может отказаться от потолка цен на российскую нефть, заменив его в 20-м пакете санкций полным запретом на оказание России услуг по морским перевозкам нефти, сообщает агентство Bloomberg. Европейским компаниям могут запретить страховать и транспортировать российские нефтепродукты независимо от их стоимости. Однако, как отметил источник, предложение уже встретило сопротивление ряда стран-членов ЕС.

ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы, — говорится в публикации.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова восстановить диалог с Евросоюзом, но только при соблюдении двух условий: Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. По его словам, перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.

нефть
Россия
Европа
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста
Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой Орел»
«Загадочная болезнь» одолела пассажиров круизного лайнера
Назван новый глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы
Трамп озвучил свое убеждение о мире на Украине
Путин провел встречу с представителем Ирана
«Флотилия, армада»: Трамп предупредил о переброске к Ирану крупных сил
Пугачева, Королева, Лорак: пять историй любви, достойных экранизации
«Мама гардемаринов» блеснула в ярком образе на красной дорожке
Путин поприветствовал участников и гостей кинопремии «Золотой орел»
Стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть
Вскрылись неожиданные подробности развода Агзамова с женой
Украина в агонии, Кличко гонит людей из Киева: что будет дальше
В Воронеже семилетний ребенок провалился в люк по дороге в школу
Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери
На Западе не стали скрывать правду о состоянии ВСУ на юге зоны СВО
В Москве массово начали гибнуть домашние собаки
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.