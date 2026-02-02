Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 10:29

Врач ответила, откуда берется ощущение кома в горле зимой

Врач Кутузова: ком в горле может быть признаком болезни ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ощущение кома в горле зимой может быть признаком проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала РИАМО оториноларинголог Анна Кутузова. Она отметила, что с таким симптомом сталкиваются около 6% людей.

Зимой это усиливается, так как в рационе увеличивается количество жирной и острой пищи (в том числе из-за праздников), люди чаще пьют горячие напитки и проводят много времени лежа под одеялом. Все это идеальные условия для развития рефлюкса, — рассказала Кутузова.

По словам врача, особенно часто такое ощущение вызывает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Она подчеркнула, что пациенты часто принимают такой симптом за начало ОРВИ.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что частые прогулки на свежем воздухе и полноценное питание укрепят здоровье в зимний период. Подготовленным людям он посоветовал закаливаться, но только постепенно и с учетом своего состояния.

