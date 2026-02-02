Врач ответила, откуда берется ощущение кома в горле зимой Врач Кутузова: ком в горле может быть признаком болезни ЖКТ

Ощущение кома в горле зимой может быть признаком проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала РИАМО оториноларинголог Анна Кутузова. Она отметила, что с таким симптомом сталкиваются около 6% людей.

Зимой это усиливается, так как в рационе увеличивается количество жирной и острой пищи (в том числе из-за праздников), люди чаще пьют горячие напитки и проводят много времени лежа под одеялом. Все это идеальные условия для развития рефлюкса, — рассказала Кутузова.

По словам врача, особенно часто такое ощущение вызывает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Она подчеркнула, что пациенты часто принимают такой симптом за начало ОРВИ.

