Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной Продюсер Рудченко: Долину могут возненавидеть после слов о жизни в съемном жилье

Общество может негативно отреагировать на слова певицы Ларисы Долиной о жизни в съемной квартире из-за невозможности приобрести собственное жилье, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, публика способна интерпретировать высказывания артистки как проявление высокомерия.

Если эта история [о словах Долиной про невозможность купить собственное жилье] правдоподобна, то она может вызвать, опять-таки, определенную ненависть и раздражение по отношению к певице. Люди могут подумать, что она носит корону и не такая, как все, — высказался Рудченко.

Ранее Долина заявила, что в настоящее время арендует жилье. По словам народной артистки России, она пока не может позволить себе приобрести новую квартиру.

Адвокат Полины Лурье, новой владелицы бывшей квартиры Долиной в московском районе Хамовники, Светлана Свириденко ранее заявила, что на момент передачи жилье находилось в хорошем состоянии. Она подчеркнула, что у ее клиентки не возникло никаких претензий.

До этого Долина призналась, что пережить трудности из-за скандала с квартирой в Хамовниках ей помог сильный характер. По ее мнению, самое важное в жизни — здоровье близких и собственное благополучие.