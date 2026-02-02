Адвокат Лурье описала состояние квартиры в Хамовниках после Долиной Адвокат Лурье Свириденко: Долина оставила бывшую квартиру в Хамовниках чистой

Состояние бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники на момент передачи было хорошим, заявила в беседе с MSK1.RU адвокат новой владелицы Полины Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, никаких претензий к состоянию жилья у ее доверительницы не было.

Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет, — отметила юрист.

Перед тем, как освободить квартиру народная артистка России полностью погасила все задолженности по коммунальным платежам. Свириденко подчеркнула, что все услуги ЖКХ оплачены в полном объеме, включая последний месяц проживания исполнительницы.

После выселения Долиной в квартире осталась часть мебели, но она, вероятно, не устраивает новую хозяйку. Адвокат добавила, что Лурье планирует сделать масштабный ремонт, но пока никакие работы не начались.

Ранее юрист Александр Хаминский выразил мнение, что Долина может потерять квартиру в латвийском городе Юрмала. По его словам, это связано с новым законом республики, принятым в январе 2026 года. Новые правила позволяют управляющим компаниям относительно легко начать процесс продажи жилья с аукциона.