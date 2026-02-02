Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 10:22

В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров

Юрист Курбаков призвал запретить курсы по созданию кукол вуду экс-партнеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России необходимо запретить коммерческие курсы по созданию кукол вуду с образами бывших партнеров, поскольку такие изделия несут признаки психологического насилия и угрожают общественной морали, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, соответствующие обращения уже направлены в правоохранительные и контролирующие органы.

Появление в Москве коммерческих курсов, где участников учат создавать куклы вуду бывших партнеров, вызывает серьезную озабоченность с точки зрения соблюдения законодательства РФ, норм общественной морали и защиты прав личности. Подобные практики, даже если организаторы позиционируют их как арт-терапию, несут в себе признаки психологического насилия, нарушения прав граждан на защиту чести и достоинства, а также потенциальную угрозу общественной нравственности и межличностным отношениям. Организации «Отцы рядом» и «Содействие реализации прав отцов и детей» направили в прокуратуру и Роспотребнадзор обращения с требованием запретить данные курсы, — пояснил Курбаков.

Он отметил, что подобные практики могут быть расценены как публичное унижение достоинства, особенно если изображения кукол распространяются в социальных сетях. По мнению юриста, манипуляции с образами бывших партнеров в группе способны провоцировать развитие психических расстройств у участников, включая тревогу и депрессию, что нарушает требования безопасности образовательных программ.

Создание куклы вуду, символизирующей конкретного человека, с последующим обсуждением его негативных качеств или переживаний в группе, может быть расценено как публичное унижение достоинства, особенно, если участники мастер-класса демонстрируют изображения кукол в соцсетях. Не менее серьезным является вопрос о психологическом воздействии таких практик на участников и третьих лиц. В соответствии с законом, любые образовательные и развивающие программы должны соответствовать требованиям безопасности, — резюмировал Курбаков.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал остановить попытки сделать из людей язычников. Так он прокомментировал сообщения о растущем спросе на осиновые колья. По его словам, это свидетельствует об опасной тенденции распространения оккультизма в обществе.

