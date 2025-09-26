Свекор в маске изнасиловал невестку и предложил отвезти ее домой В Португалии суд приговорил мужчину к девяти годам за изнасилование невестки

Суд в Авейру (Португалия) приговорил 35-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы за похищение и изнасилование своей невестки, сообщает Correio da Manhã. По данным издания, инцидент произошел около 5:30 утра по местному времени (3:30 мск).

Девушка села в свой автомобиль, когда свекор ворвался внутрь, надел карнавальную маску и занял заднее сиденье. Угрожая ножом, он заставил невестку переместиться на заднее сиденье, после чего завязал ей глаза и руки. Затем мужчина взял управление автомобилем и через некоторое время доставил жертву на место, где совершил в отношении нее преступление.

После изнасилования он потребовал от невестки €30 тыс. (2,9 млн рублей), но отпустил ее, поверив, что у жертвы нет денег. Сам обвиняемый уехал на машине девушки, однако вскоре вернулся на своем автомобиле и предложил подвезти ее домой, ведя себя «как ни в чем не бывало».

