Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:26

Свекор в маске изнасиловал невестку и предложил отвезти ее домой

В Португалии суд приговорил мужчину к девяти годам за изнасилование невестки

Полиция Португалии Полиция Португалии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Авейру (Португалия) приговорил 35-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы за похищение и изнасилование своей невестки, сообщает Correio da Manhã. По данным издания, инцидент произошел около 5:30 утра по местному времени (3:30 мск).

Девушка села в свой автомобиль, когда свекор ворвался внутрь, надел карнавальную маску и занял заднее сиденье. Угрожая ножом, он заставил невестку переместиться на заднее сиденье, после чего завязал ей глаза и руки. Затем мужчина взял управление автомобилем и через некоторое время доставил жертву на место, где совершил в отношении нее преступление.

После изнасилования он потребовал от невестки €30 тыс. (2,9 млн рублей), но отпустил ее, поверив, что у жертвы нет денег. Сам обвиняемый уехал на машине девушки, однако вскоре вернулся на своем автомобиле и предложил подвезти ее домой, ведя себя «как ни в чем не бывало».

Ранее жительница США стала фигурантом уголовного дела о растлении подростка. Женщина накачивала 13-летнего друга своих детей наркотиками и принуждала его к интимной связи.

Португалия
изнасилования
жертвы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.