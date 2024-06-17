В России дали оценку результатам саммита по Украине Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Результативность «мирного саммита» по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. По его словам, можно давать субъективное или объективное мнение, но встреча не была результативной передает РИА Новости. Многие страны заявили о бесперспективности обсуждений мира без России, отметил представитель Кремля.

Конечно, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное [мнение], но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить, — сказал представитель Кремля.

Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На встрече присутствовали 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите не присутствовали.

По итогам конференции было подписано соглашение. Свои подписи поставили не все участники саммита. Так, Ватикан не стал подписывать документ. В списке подписантов также не оказалось Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, ЮАР и ОАЭ. В перечне значатся Швейцария, Турция, США и страны Евросоюза. Всего документ подписали 80 из 91 стран.