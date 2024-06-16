Стало известно, где может пройти следующий саммит по Украине Амхерд: Швейцария готова организовать новый саммит по Украине

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Владимир Зеленский и Виола Амхерд

Швейцария готова организовать новый саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявила президент страны Виола Амхерд. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис не исключил, что конференция может состояться до президентских выборов в США, передает ТАСС.

Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречу в Швейцарии, если будет такая необходимость, — сказала Амхерд.

Кассис отметил, что проведение новой встречи будет зависеть «от воли Украины, организаторов и крупных стран». Министр не стал высказывать предположения относительно того, где такая встреча могла бы состояться. Кассис напомнил, что «сейчас есть шесть-семь формул мира» по ситуации на Украине. Также он прокомментировал предложения Китая и Бразилии на этот счет.

Конечно, нам интересно то, что они делают, — подчеркнул глава МИД.

Иньяцио Кассис на пресс-конференции отметил, что швейцарские власти намерены продолжать контактировать с Россией и провести дискуссии с ней после саммита по Украине в Бюргенштоке. Он добавил, что не может раскрыть деталей, и попросил отнестись к этому с пониманием. Кроме того, Кассис ответил на вопрос журналиста о том, начинается ли сейчас вновь стадия так называемой тихой дипломатии по Украине. Глава швейцарского МИД отметил, что «это отличное краткое изложение всего, о чем мы тут говорили».